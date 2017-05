Continuar a ler

Niggli disse que Isinbayeva, uma das vozes mais críticas das investigações - e sanções - impostas pela AMA ao desporto russo, deveria deixar o posto na agência antidopagem do país e abrir caminho à entrada de uma pessoa independente do Comité Olímpico da Rússia.Desde que abandonou a competição, a antiga bicampeã olímpica do salto com vara - que ainda não reagiu às palavras de Niggli -, tornou-se membro do Comité Olímpico Internacional (COI), tendo também assento no comité olímpico do seu país.Os atletas russos foram impedidos de participarem nos Jogos Olímpicos Rio'2016, na sequência da descoberta de um sistema generalizado de distribuição de doping com conhecimento e apoio estatal, que abrangeu, entre outros eventos, os Jogos Londres'2012 e Socchi'2014 (Inverno).