Mourinho e os amigos que se deixam de "tretas do Special One"

Setúbal tem uma nova avenida a partir desta terça-feira: a antiga Rua da Saúde passou agora a chamar-se Avenida José Mourinho, uma homenagem que o treinador português assumiu ser... diferente."É uma situação um pouco estranha para mim. Setúbal continua a ser a cidade onde me sinto eu, o Zé, o Zé Mário, onde ando na rua e as pessoa me tratam com simplicidade, me fazem sentir como sou: um setubalense como os outros. O que fiz e vou tentar continuar a fazer, quase sempre fora de Setúbal e de Portugal, é um extra à minha essência. Sou um setubalense puro com as qualidades e defeitos dos setubalenses", afirmou o técnico do Manchester United.E dirigiu-se à presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira: "Se me perguntar se lhe agradeço a honra, claro que sim; se me emociona, sim; se me sinto orgulhoso de todas as suas palavras e pela avenida, direi que sim a tudo. Mas sinto-me estranho porque continuo a querer vir a Setúbal e a ser quem eu sou. Venho a Setúbal porque amo a cidade, tenho a minha mãe, porque me sinto mais perto do meu pai, porque os meus filhos, que nunca aqui viveram, amam tanto ou mais Setúbal do que eu e continuo com os amigos que me tratam por Zé e se deixam de tretas com o Special One. Vou continuar a vir aqui e rir com as piadas dos meus filhos ou esquecer-me que esta avenida tem o meu nome. Agradeço muito e costumo dizer que troco as homenagens por vitórias, mas esta é talvez a única homenagem que não trocava por vitórias".

Autor: Sofia Lobato