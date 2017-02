Continuar a ler





Até pode não ter sido mais do que um ligeiro descuido, mas a julgar pela fotogaleria acima, certo é que Sterling terá de reservar um dia só para limpar todo o seu "arsenal".

Como já dissemos,cuidar das suas "bombas". No entanto, a julgar pela forma como Raheem Sterling trata dos seus automóveis, parece que o inglês não anda muito atento ao nosso canal….É que o craque do Manchester City não tem um, dois ou três automóveis… tem, pelo menos, sete! Ou seja, Sterling até pode dar-se ao "luxo" de andar com um diferente em cada dia da semana.Mas quando não se sabe cuidar do que se tem, dá asneira. O internacional inglês, que aufere cerca de 200 mil euros semanais, foi fotografado a ir para o treino num Mercedes GLE, a rondar os 60 mil euros, completamente… sujo – está a ver aquele estado em que até dá para escrever nos vidros? Pois, isso mesmo.