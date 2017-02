Continuar a ler





E, pelos vistos, é caso para questionar quantos zeros teria a proposta feita: "Ele decidiu fazer uma curta pausa na UFC, e por isso houve uma proposta para que fizesse parte da WrestleMania. Mas ainda não houve uma decisão, apesar da robusta oferta."



Poderá o "Notorious" surpreender? Não seria a primeira vez…

Para os grandes atletas estão reservados os grandes palcos. E porquepensar em grande, a WWE (World Wrestling Entertainment) já prepara o seu maior evento do ano: a 33.ª WrestleMania, a 2 de abril.Como de costume, há sempre espaço para surpresas. E se lhe dissermos que uma delas pode ser a aparição especial de Conor McGregor, o "desbocado" lutador irlandês da UFC?De acordo com o Irish Sun, já "houve conversas entre as duas partes" para que McGregor faça parte do line-up. E bem sabemos que o irlandês não tem problemas em fazer "barulho"…