Ora, ainda que os contornos dos duelos não sejam, para já conhecidos, existem algumas certezas. A disputa será frente-a-frente, o que significa que André Sivla e Corona podem muito bem defrontar-se. Para além disso, há a registar os restantes seis pretendentes: Harry Kane (Tottenham), Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund), Marcus Rashford (Man. United), Mauro Icardi (Inter), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal) e Christian Benteke (Crystal Palace).



O evento será transmitido no dia 1 de março, quarta-feira, no Facebook oficial da Nike. Se É de Homem estar à altura dos desafios, certamente os dois jogadores do FC Porto não terão mãos a medir...

André Silva e Jesus Corona estão de malas aviadas para seguirem para Inglaterra, mais concretamente Londres. Mas calma. Caso seja adepto do FC Porto, a viagem de ambos nada tem a ver com possíveis transferências.É que os dois jogadores dos dragões vão participar na 'Strike Night', um evento promovido pela Nike que, refere a marca, procura encontrar o "melhor goleador do mundo".Para além desse 'título', o intuito da Nike prende-se com a divulgação das novíssimas 'Nike Hypervenom 3', que pode ver na fotogaleria acima.