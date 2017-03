Continuar a ler





O plano passa, agora, por desenvolver mais protótipos para que se possa arrancar definitivamente com uma competição. Resta saber em que moldes, mas já imaginou fazer uma espécie de Fórmula 1… no ar? É melhor preparar-se…!

Futebol, basquetebol, motociclismo, BMX… Todos eles são desportos que atraem massas, mas que não têm a capacidade de transportar a ação, literalmente, para um outro nível. Pois bem, é esse o principal objetivo do hoversurf, que parece ter-se inspirado numa das máximas do nosso canal:tirar os pés do chão.Imagine a combinação da tecnologia dos drones com o desporto. Certo? Agora, combine tudo isso com uma plataforma com quatro hélices que pode ser manobrada por qualquer pessoa, desde amadores a profissionais.Já imaginou esse cenário? Aí tem o Scorpion 3, uma verdadeira revolução no mundo do desporto, em que se conjuga velocidade, estabilidade e tecnologia. De tal forma que lhe permite alcançar os 50 km/h e subir entre 10 a 20 metros no ar.