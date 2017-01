Continuar a ler





E o melhor: os bilhetes estão à venda a partir de hoje, por isso agarre, rapidamente, um lugar! Pode consultar mais informações quanto às entradas

O Natal já lá vai, mas parece que a melhor prenda para os fanáticos por automóveis estava reservado para esta altura - porque o Natal é mesmo quando oquiser. Se não acredita, deixamos-lhe só estas duas palavras para lhe deixar a imaginação à roda: 'Ferrari Land'.Parece-lhe bem? Então vamos lá aos pormenores. Falamos de um parque de inversões que vai abrir já no próximo dia 7 de abril, perto do PortAventura Park, em Salou, a uma hora de Barcelona. Um espaço que, para além de todas as suas 11 atrações, vai transportá-lo para o universo da Ferrari e de Itália. Lá, vai poder ver reproduções de alguns sítios icónicos, como a sede da Ferrari, em Maranello, ou o Coliseu de Roma.Quanto às pistas, são 570 metros de estrada para poder soltar o piloto que há em si. Estarão disponíveis 8 simuladores - 6 para adultos e 2 para crianças -, bem como um acelerador vertical de 112 metros de altura, onde vai poder ir dos 0 aos 100km/h em meros cinco segundos.