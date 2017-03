Continuar a ler





Bentley GT - Mario Balotelli

Reliant Robin - Portsmouth

Range Rover - Stephen Ireland

Cadillac Escalade - El Hadji Diouf

Mercedes Brabus G63 - Sulley Muntari

Aston Martin DBS - Jermaine Pennant

Sabemos que gostos não se discutem, mas alguns são de tal maneira duvidosos que não há forma de os evitar.Então quando juntamos as palavras "carros" e "futebol", é caso para dizer que existe dinheiro muito mal aplicadinho.Por isso, veja na fotogaleria acima os casos mais flagrantes de jogadores que decididamente ainda não devem ter ouvido falar queconduzir com estilo. A começar logo com Mario Balotelli, que por muito que tente não dar nas vistas não será com um carro camuflado que lá vai…