Se foi uma das pessoas que se rendeu à febre do Pokémon Go para ficar fit, este estudo é para si. Se não se enquadra nesse grupo e nem sequer sabe o porquê de associarmos este jogo à atividade física, não se preocupe: estamos aqui para lhe explicar tudo.Resumidamente, tudo indicava que o objetivo do jogo – caminhar para poder apanhar Pokémons com o seu telemóvel – seria benéfico para a sua saúde. Até certo ponto, pelo menos. É esta a conclusão do British Medical Journal, que fez um estudo com 560 jogadores frequentes e 622 pessoas que nem sequer tinham feito o download do jogo.Do teste, concluiu-se que nas primeiras semanas os jogadores caminhavam em média 11 minutos por dia – metade da recomendação da Organização Mundial de Saúde –, mas a partir da sexta semana esse número baixou drasticamente, provavelmente porque uma grande parte dos jogadores, simplesmente, perdeu interesse. "Os nossos resultados indicam que o impacto sobre a saúde do Pokémon Go é limitado", explica Katherine Howe.