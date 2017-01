Continuar a ler







O nome Joseph Minala diz-lhe alguma coisa? Ter 'memória de elefante' também. Mas bem, vamos-lhe avivar a mente: o incidente já data de 2014, altura em que um avançado camaronês da Lazio deu que falar por... fisicamente parecer ter bem mais que 17 anos. E não foram poucas as vezes que Minala teve de vir a público jurar a pés juntos que a sua idade era verdadeira.Ora, os contornos dessa história voltam-se agora a repetir, com outro jovem talento - mais um avançado (será uma tendência...?). Bernard Tekpetey é o nome do jogador ganês dos alemães do Schalke 04, no clube desde... 2014.Até pode ter um registo de quatro golos em 16 partidas, mas, como se vê pelas reações no Twitter nas fotos acima, não é pelas suas capacidades futebolísticas que está a dar que falar...