Tudo isto por ‘apenas’… 20 mil euros por ano. É certo que É de Homem não descurar o luxo, mas também não é preciso exagerar…

Se tem por hábito ir ao ginásio, mas ainda assim acha que a mensalidade é demasiado cara… então nem se atreva a dar uma olhada no que lhe sairia da carteira se se inscrevesse no Royal City Club, que é – muito provavelmente – o ginásio mais caro do mundo.Este espaço, localizado em Henai (Vietnam), é a casa de eleição para grande parte dos famosos asiáticos. E passamos a explicar o porquê: é a ‘meca’ do luxo, como pode ver na fotogaleria.A começar pelo seu piso de quartzo italiano e candelabros feitos à medida, passando pela possibilidade de ter um treinador pessoal disponível 24 horas por dia, até a toda uma gama de piscinas, jacuzzis e as mais modernas máquinas de musculação. Ah, e também existe um espaço exclusivamente dedicado ao Yoga, com cerca de 2 mil metros quadrados…