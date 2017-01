Continuar a ler

Se em janeiro ainda tem a desculpa de não poder fazer grandes esforços físicos por ainda "carregar" os excessos do Natal, em fevereiro já está mais do que na hora de ter essas calorias todas queimadas. E mesmo a tempo para a Meia Maratona de Cascais… ou vai falhar?25 e 26 de fevereiro. São estes os dias da competição, que já tem inscrições abertas no site oficial. Apresse-se, porque não deixar nada por tratar! Para lhe abrir o apetite, podemos deixar alguns pormenores: a prova principal, a 26 (no dia anterior a pedalada é para os mais pequenos), tem 21 quilómetros, onde poderá admirar (se o corpo o deixar…) a baía de Cascais. Ao mesmo tempo, também haverá uma outra corrida, esta de cinco quilómetros.De 1 a 31 deste mês, só paga 13€, valor que sobe 1€ em fevereiro. Para a de cinco quilómetros, são 10 e 11€, respetivamente. E para os miúdos… é grátis! Está à espera de quê para meter lá o seu nome?