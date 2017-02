Continuar a ler









Se pensar 'fora da caixa', este designer merece sem qualquer dúvida uma estatueta por parte do nosso canal. Chama-se Andy Xztals e, apesar de não dar a conhecer pormenores quanto a si, fica a certeza que que a originalidade é o seu nome do meio.Através do seu website e redes sociais, partilha vários conceitos que procuram revolucionar os tradicionais 'kits' das maiores seleções e equipas mundiais.Se não acredita, dê uma olhada na extensa fotogaleria e nodo designer. Segundo Xztals, que inclusivamente emprestou o seu talento aos grandes nacionais, a Seleção devia ter o patrocínio de... CR7, Real Madrid e Barcelona deviam usar os equipamentos mais berrantes da história e nem a homenagem à Chapecoense ficou esquecida.