Eis a lista, que pode conferir na fotogaleria acima (ordem decrescente):



10 - Ligier JS P3



9 - Audi R8 LMS



8 - Corvette DP



7 - Ford GT



6 - Mercedes-AMG GT3



5 - McLaren 650S GT3



4 - Oreca 05



3 - Ligier JS P2



2 - Corvette C7.R



1 - Porsche 919 Hybrid

O canalestá sempre de olho no que está por vir, mas ao mesmo tempo não esquece o que de bom já se passou. Pois bem, 2016 foi um ano em cheio também para os carros de corrida e, por isso, recordamos aqui o top 10 dessa categoria no último ano.Na lista, elaborada pelo site Sportscar365, existem opções para todos os gostos. No entanto, além de toda esta variedade, interessa mesmo… apreciar. Portanto, convidamo-lo a dar uma olhada na fotogaleria que preparámos para si.Só existe um pequeno aviso: prepare-se para ficar surpreendido com os detalhes destas verdadeiras dez máquinas! Até dá vontade de mudar a carreira para a de piloto…