Visto quesuperar mesmo aquilo que parece ser impossível, é justo dizer que os recordes foram feito para serem... batidos. Até mesmo aqueles que podem demorar mais de 4 horas para serem alcançados.Simplificando, já se imaginou, ao longo desse tempo, em não fazer nada mais que dar toques numa bola? Pois bem, foi o que Zhang Zhili, um professor chinês, decidiu fazer. E valeu a pena, pois conseguiu bater o recorde do mundo em grande estilo!Como se pode ver neste, Zhili 'apenas' usou as coxas para manter a bola no ar ao longo de, precisamente, quatro horas e 19 segundos. Com isto, conseguiu dar 25,519 toques, um número que, nos parece, perfeitamente ao seu alcance. A verdade é que não tentar... nunca saberá se consegue!