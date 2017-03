Continuar a ler





Conheça a lista final – e, já agora, está à espera de quê para os visitar?*:



Vodafone Arena, Istambul (Besiktas)



Stadion FK Krasnodar, Krasnodar (Krasnodar)



Allianz Stadion, Viena (Rapid Viena)



Dacia Arena, Udine (Udinese)



Hard Rock Stadium, Miami Gardens (Miami Dolphins - NFL)



London Stadium, Londres (West Ham)



Medical Park Arena, Trabzon (Trabzonspor)



Sivas Arena, Sivas (Sivasspor)



Stadion Miejski, Bielsko-Biala (Podbeskidzie Bielsko-Biala)



*por ordem, na fotogaleria acima

Qualquer jogador, por muito bom que seja, precisa de um estádio à altura para poder brilhar ao mais alto nível. Ora, com estes dez estádios, que estão a votação para melhor do mundo, a qualidade está mais do que garantida. Também, porque É de Homem nunca se dar por satisfeito.Para mal dos nossos pecados, nenhum estádio do nosso país conseguiu o bilhete de entrada para o prestigiado Top-10, mas fica uma consolação: Ricardo Quaresma, internacional português, conhece muito bem uma destas arenas, pois é a casa do… Besiktas.Apesar da votação estar 'alojada' no site 'StadiumDB.com', a ‘responsabilidade’ da escolha estará nas mãos de cinco arquitetos de renome mundial, que entre este domingo e segunda-feira irão anunciar um vencedor.