Pode nem parecer grande coisa, mas tem consequências. Ao manter-se com a mesma roupa suada com que treinou, não só fica mais vulnerável a apanhar uma bela gripe, que o irá manter longe dos ginásios, como também está a impedir a boa circulação, essencial para o processo de regeneração dos músculos.



2 – Não tem tempo e por isso faz… rigorosamente nada



Bem sabemos que existem dias melhores do que outros para fazer exercício. Nem sempre se tem tempo, mas isso não significa que não possa fazer nada de nada. Tente fazer alguns exercícios ligeiros, como caminhar ou fazer estiramentos.



3 – Não recarrega as "baterias"



A alimentação tem de estar sempre de mãos dadas com o exercício. Após treinar, deve recarregar as baterias nos próximos 20 a 30 minutos, com comida e bebida. No primeiro caso, aposte em pequenos snacks, como fruta ou iogurte. Quanto ao segundo, nada mais simples: água, água e mais água!



4 – Faz trabalhos pesados após treinar



O tempo de recuperação é tudo. Se realiza trabalhos pesados e que exijam muito do seu corpo logo após o treino, está a fazer… asneiras. Certifique-se de que o seu corpo tem o descanso necessário.



Agora que já sabe o que não deve fazer, já não existem desculpas para que fique na forma que deseja. Porque cumprir os objetivos É de Homem!

Se anda no ginásio, sabe bem que até pode fazer os exercícios todos certinhos no local mas, no final de contas, não vê resultados. Ora, já pensou que pode estar a fazer algo mal… fora do ginásio? É bem provável que seja esse o caso.De acordo com a Men’s Health, existe praticamente uma mão-cheia de erros a evitar: