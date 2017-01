Continuar a ler





É o homem do momento no super-mercado que é o campeonato chinês - e com razão. Afinal, estamos a falar do homem mais bem pago do mundo no futebol atual: Carlos Tévez, avançado argentino que assinou recentemente pelo Shangai Shenhua.Ora, depois de ter sido recebido pelos adeptos no aeroporto como se de uma verdadeira estrela de Hollywood se tratasse, Tévez estreou-se esta terça-feira pela equipa e, apesar de ter alinhado apenas 20 minutos contra os sul-coreanos do Wangju Sangmu, já tem uma pequena fortuna na carteira.Com um salário anual de 40 milhões de euros - o dobro do que recebia nos argentinos do Boca Juniors -, em apenas duas dezenas de minutos o avançado já amealhou qualquer coisa como... 1.400 euros.