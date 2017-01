Continuar a ler

A tecnologia tem sido testada na presente temporada na Bundesliga, mas ainda em modo 'offline' e sem qualquer intervenção nos jogos. Vários países, incluindo Portugal, têm também testado nos últimos meses o vídeo-árbitro.O organismo da FIFA que rege as leis do jogo (International Board) tem trabalhado em conjunto com várias ligas para introduzir os VAR antes do Campeonato do Mundo do próximo ano, na Rússia - a FIFA deverá decidir no início de 2018 a utilização desta tecnologia no Mundial.A FIFA pretende que o vídeo-árbitro seja utilizado relativamente a situações de "erro claro" em quatro situações: golos mal anulados ou validados, penáltis, cartões vermelhos e enganos na identificação de jogadores.O vídeo-árbitro foi já utilizado no Mundial de Clubes que se disputou em dezembro no Japão, tendo sido a primeira vez que a tecnologia foi testada numa prova organizada pela FIFA.