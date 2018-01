David Elleray, diretor-técnico do International Board (IFAB) e recém nomeado consultor da FPF para o vídeo-árbitro (VAR) esteve pela primeira vez reunido com os árbitros portugueses na segunda-feira e fez um balanço muito positivo.

"Fiquei muito impressionado com a tecnologia de ponta e com a atitude dos vídeoárbitros e vídeoárbitros assistentes, e pelo que fizeram com os árbitros. Vimos os vídeoárbitros a intervirem de uma forma muito assertiva em todos os jogos e isso é bom para o jogo e para a integridade do futebol em Portugal", referiu, citado pelo site da FPF.

O antigo árbitro inglês acompanhou, no centro de videoarbitragem, todos os jogos disputados no sábado e no domingo a contar para a Liga NOS. Considerando que os juízes portugueses "estão já num bom nível", apontou que a sua missão em Portugal é "tentar ajudar os árbitros a melhorar o que estão a fazer". "Queremos melhorar o tempo de revisão dos lances para que tenham menos impacto no jogo", afirmou.

Autor: Sérgio Krithinas