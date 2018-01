Continuar a ler

Mais recentemente, em dezembro, Fábio Veríssimo esteve no triunfo do Vitória de Setúbal sobre o Sporting de Braga, por 2-1, que garantiu o apuramento dos sadinos para as meias-finais da Taça da Liga.



No Estádio do Dragão, às 21 horas, Luís Godinho, da associação de Évora, volta a arbitrar um jogo do FC Porto, depois de ter estado na polémica derrota com o Moreirense (1-0), na Taça da Liga da última temporada, num encontro em que expulsou Danilo, após um choque entre os dois, e Brahimi. Mais recentemente, em dezembro, Fábio Veríssimo esteve no triunfo do Vitória de Setúbal sobre o Sporting de Braga, por 2-1, que garantiu o apuramento dos sadinos para as meias-finais da Taça da Liga.No Estádio do Dragão, às 21 horas, Luís Godinho, da associação de Évora, volta a arbitrar um jogo do FC Porto, depois de ter estado na polémica derrota com o Moreirense (1-0), na Taça da Liga da última temporada, num encontro em que expulsou Danilo, após um choque entre os dois, e Brahimi.

O árbitro Fábio Veríssimo foi esta sexta-feira nomeado para dirigir o jogo do Sporting no terreno do Vitória de Setúbal, na abertura da 19.ª jornada da Liga NOS, enquanto Luís Godinho estará no FC Porto-Tondela.O árbitro da associação de Leiria volta a dirigir hoje, às 19 horas, quase um ano depois, jogos dos leões, depois de ter estado no triunfo caseiro, por 4-2, sobre o Paços de Ferreira, a 28 de janeiro de 2017.

Autor: Lusa