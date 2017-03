Continuar a ler

Em causa está o encontro de 12 de novembro de 2016, a contar para a zona africana de qualificação para o Mundial'2018, na Rússia, que a África do Sul venceu por 2-1, com o Senegal a sofrer o primeiro golo através de uma grande penalidade que surge depois de Rodgers cabecear para as pernas de Koulibaly, com Lamptey a assinalar penálti.



A Federação senegalesa de futebol tinha pedido à Confederação Africana de Futebol (CAF) e à FIFA para investigar o árbitro, que, na sua opinião, "adotou decisões escandalosas em favor da seleção sul-africana".



A CAF tinha suspenso Lamptey, que esteve nos Jogos Olímpicos do Rio'2016, por três anos.



A Comissão Disciplinar da FIFA afastou esta segunda-feira de forma vitalícia o árbitro ganês Joseph Odartei Lamptey, depois de este ter influenciado o resultado entre África do Sul e Senegal, da qualificação para o Mundial de 2018.Em comunicado, o organismo de cúpula do futebol mundial explica que o ganês foi considerado culpado de infringir a alínea 1 do artigo 6 do Código Disciplinar, sobre influenciar resultados contra a ética dos árbitros.

Autor: Lusa