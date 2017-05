Continuar a ler

A presença do defesa-central do Barcelona permitiu aos jornalistas confrontá-lo com aquela que é uma das notícia do momento no futebol espanhol: a mais do que provável mudança de Ernesto Valverde do Athletic Bilbao para o Barcelona. Piqué mostrou-se pouco disponível para analisar o assunto.



"Põem-me a avaliar treinadores... Sem querem saber quem é o treinador aqui têm Cardoner", brincou Piqué, apontando para um dos técnicos da 'Cruyff Court', que se encontrava junto de si, durante a conversa com os jornalistas. Depois, mais a sério, Piqué lá aceitou falar, mas pouco, sobre o seu futuro técnico.

"Erneste fez um grande trabalho no Athletic, esteve aqui e pode ser uma boa opção. Não sei quem será e não vou atravessar-me", concluiu Gerard Piqué. A presença do defesa-central do Barcelona permitiu aos jornalistas confrontá-lo com aquela que é uma das notícia do momento no futebol espanhol: a mais do que provável mudança de Ernesto Valverde do Athletic Bilbao para o Barcelona. Piqué mostrou-se pouco disponível para analisar o assunto."Põem-me a avaliar treinadores... Sem querem saber quem é o treinador aqui têm Cardoner", brincou Piqué, apontando para um dos técnicos da 'Cruyff Court', que se encontrava junto de si, durante a conversa com os jornalistas. Depois, mais a sério, Piqué lá aceitou falar, mas pouco, sobre o seu futuro técnico.

Gerard Piqué mostrou-se esta quarta-feira um defensor acérrimo da utilização obrigatória do vídeo-árbitro nos jogos da Liga espanhola da próxima temporada. Foi o internacional espanhol quem puxou o assunto, quando questionado se o Real Madrid era um justo campeão na época que agora chega ao fim."Se não somos campeões foi porque não fizemos os pontos do Real Madrid. Que os árbitros influenciaram... pode haver muitas avaliações, a partir de Madrid ou a partir daqui, é assim. No ano que vem, deveria implementar-se o vídeo-árbitro obrigatoriamente. Não por causa do Real ou do Barça, mas porque creio que a arbitragem não está à altura da Liga. Disse-o e multaram-me, mas é o que penso. Os árbitros têm todos os focos sobre si. O vídeo-árbitro é necessário e obrigatório", defendeu o internacional espanhol, à margem da inauguração do 'Cruyff Court', uma escola de futebol para crianças em Sant Guim de Freixenet.

Autor: João Lopes