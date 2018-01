Continuar a ler

A Liga NOS é liderada pelos 'dragões', com 45 pontos, seguidos por Benfica, com mais um jogo - com a vitória no sábado à noite em Braga (3-1) -, e Sporting, ambos com 43.O Conselho de arbitragem da Liga anunciou hoje também as nomeações dos árbitros Hugo Miguel para o Tondela-Feirense, Rui Oliveira para o Boavista-Portimonense e Vítor Ferreira para o Belenenses-Rio Ave.