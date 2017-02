Continuar a ler

No seu currículo, Clattenburg conta também com a final do torneio olímpico de futebol em Londres'2012, que o México venceu. Na última temporada, o árbitro esteve na final do Euro'2016, na qual Portugal bateu a anfitriã França (1-0, no prolongamento), mas também na final da Liga dos Campeões, conquistada pelo Real Madrid, e da Taça de Inglaterra, erguida pelo Manchester United.No seu currículo, Clattenburg conta também com a final do torneio olímpico de futebol em Londres'2012, que o México venceu.

O árbitro inglês Mark Clattenburg, um dos mais destacados do futebol mundial, assumiu-se "muito entusiasmado" por assumir o cargo de chefia na arbitragem da Arábia Saudita, durante a conferência de imprensa de apresentação."Estou muito entusiasmado com a oportunidade de trabalhar na Arábia Saudita. Espero poder contribuir com a minha experiência e paixão para melhorar a arbitragem neste país", disse Clattenburg, de 41 anos, um dia depois do anúncio da sua saída da Premier League, onde trabalhou nos últimos 12 anos.