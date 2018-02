David Elleray, diretor técnico do International Board (IFAB) e 'mestre' da tecnologia do vídeo-árbitro, conduziu a segunda sessão com os árbitros da Categoria C1 na Cidade do Futebol. O antigo árbitro inglês acompanhou vários jogos da 24.ª jornada na sala do VAR e lembrou alguns aspetos do protocolo, utilizando lances concretos como exemplo.Refira-se que Elleray tem estado a colaborar com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, ao assumir as funções de consultor para a área da videoarbitragem.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto