O antigo árbitro italiano Pierluigi Collina é o novo presidente do Comité de Árbitros da FIFA, anunciou esta sexta-feira, em comunicado, a federação italiana (FIGC). Collina, já responsável máximo da arbitragem da UEFA, sucede no cargo ao espanhol Ángel María Villar.De acordo com a página oficial da FIFA, o Comité de Árbitros aplica e interpreta as leis do jogo, propõe as alterações necessárias ao Comité Executivo e designa os árbitros e os árbitros assistentes para as competições organizadas pela entidade que tutela o futebol mundial.O italiano, de 56 anos, foi considerado durante largos anos um dos melhores árbitros do mundo. Collina, que entre outras competições arbitrou a final do Mundial'2002, abandonou os relvados em 2005.

Autor: Lusa