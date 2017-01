Continuar a ler

JV - Não consigo encontrar uma explicação para o porquê. Consigo encontrar sim, motivações para o ser. É especial. É diferente. Ser árbitro é um ato de coragem. Para se ser árbitro é preciso amar o que se faz. É preciso gostar e respirar o futebol tão puro tal e qual é.JV - O gosto pelo futebol, sem dúvida. A vontade de querer sempre mais. Tirei o curso ciente de que era a opção certa. Tinha vontade de lutar por mim. Com 13 anos descobri a melhor sensação da minha vida, que era arbitrar um jogo de futebol, e poucos têm essa dádiva.JV - O meu objetivo só pode ser um: ser o melhor. Em que situação for. Quero ser o melhor. Tal como todas as pessoas têm o direito de ambicionar serem as melhores. O meu principal objetivo é um dia conseguir ser árbitro dos quadros da liga. É um sonho inscrever o meu nome nessa lista. Não só por mim, mas também para orgulhar quem lutou comigo todos estes anos.JV - Este ano fiz a minha estreia oficial em jogos de séniores. Já arbitrei todos os escalões que ambicionava.JV - Já não é árbitro. Mas é sem dúvida a maior referência que tenho, chama-se Marco Ferreira. Há duas épocas foi despromovido da primeira categoria. A arbitragem perdeu sem dúvida uma mais valia. Mas eu sem dúvida, ganhei um dos maiores valores da minha vida com quem aprendi muita coisa.JV - Todos os fim-de-semana erro, e quem pensar que não, que se desengane. Sou humano, não sou uma máquina. Respondendo diretamente à questão, claro que já aconteceu. Mas para eu deixar de fazer a coisa que mais amo na vida, nunca irão bastar insultos, seja de quem for. Quando assumir que queria isto, sabia para o que vinha.JV - Como disse, erro semana após semana. Nunca acerto tudo. Nunca erro tudo. Consigo olhar para cada erro como uma aprendizagem, uma lição. Fico feliz quando acerto, como é óbvio. Mas quando supero um erro, e no fim-de-semana seguinte o corrijo e acerto, em campo, sinto-me ainda mais realizado. Cada vez sinto-me mais à vontade dentro de um relvado e isso é muito importante. Ter a consciência limpa. Assim, a possibilidade de errar é sempre menor.JV - Acredito que Portugal é feliz nos árbitros que apresenta hoje nos seus principais campeonatos. A arbitragem portuguesa está bem liderada, por pessoas de competência e que sabem o que fazem. Estou certo que nos próximos anos as novas gerações de árbitros serão muito bem lideradas, como até agora.JV - Preocupa-me o mau estar que se gerou em volta dos árbitros, sim. Ameaças tornaram-se banais. Algo tem de mudar. Não nas equipas de arbitragem. Mas sim na cultura desportiva portuguesa.JV - O Artur, com toda a certeza, está seguro de si. É um dos melhores árbitros portugueses, e atingiu o que poucos irão atingir em Portugal. As ameaças, os insultos, não ferem a imagem do que para mim é dos melhores árbitros a atuar em Portugal. O que aconteceu não merece comentários.JV - Os árbitros são, neste momento, a desculpa para o insucesso de muitos clubes. Nunca vi tanta pressão sobre as equipas de arbitragem como agora. Mas gosto de trabalhar em cima de pressão. Gosto de futebol. De jogos vivos. Jogos quentes. Com muita gente. Com claques fervorosas. É para isso que vivo semana após semana. Os alvos mais fáceis vão ser sempre os árbitros, visto nunca nos podermos manifestar sobre nada. Nunca se ver um árbitro falar antes ou depois de um jogo. É fácil falar de alguém que não está presente. Alguém que nunca se pode defender.JV - Vai na mente de cada um. Eu antes de ser árbitro, era jogador. Criticava muito o trabalho dos árbitros. Quando me apercebi do quão difícil é ser árbitro, deixei de o fazer. Ninguém entende o que é a pressão de acertar lance após lance. Ninguém entende o que é gerir 22 jogadores, cheios de vontade de ganhar aquela partida. Criticar no sofá, é fácil. No relvado, tudo se torna diferente. São 22 personalidades diferentes. E como essas 22 personalidades, há milhões de personalidades, cada uma diferente, na mente de cada adepto. Só pode mudar a partir de cada um. Das mentalidades das pessoas. Mas isso vai demorar.JV - Acho que é superficial. Não é algo que seja benéfico para o futebol. Estamos habituados a olhar para o futebol como algo genuíno e com uma história única. Penso que a tecnologia poderá servir para muita coisa, como já serviu para os árbitros, com os sistemas de comunicação áudio, mas o video-árbitro retira muita da magia que o futebol tem.