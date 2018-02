Uma das principais queixas de quem vê os jogos nos estádios é a que, quando o vídeo-árbitro entra em ação, não é possível perceber o que se está a passar. Por outro lado, quem está em casa acaba por ser privilegiado e ver as imagens que o VAR está a analisar, podendo quase ‘participar’ na decisão. Por isso, Roberto Rosetti, responsável pelo projeto em Itália, acredita que a evolução passa por mostrar as imagens nos estádios.

"Importante é que mais decisões corretas estão a ser tomadas, sendo decisivas para o desenrolar da competição. Temos de concentrar-nos nisso. Mas o próximo passo será transmitir as imagens do vídeo-árbitro nos ecrãs dos estádios, para que os adeptos e os jogadores possam ver que decisões estão ser tomadas e porquê", sublinhou o antigo árbitro italiano.

Continuar a ler

Refira-se que se aproxima um importante dia para o VAR, uma vez que a 3 de março terá lugar a 132ª assembleia geral do International Board (IFAB), na qual se decidirá se a tecnologia vai mesmo ser utilizada no Mundial’2018. Além disso, vão ser discutidas várias modificações às regras de jogo, relacionadas precisamente com o vídeo-árbitro.



Seguir exemplo de desportos americanos



A meta apontada por Roberto Rosetti é algo que já acontece, há muitos anos, nas ligas americanas de diversos desportos, como a NFL (futebol americano), NBA (basquetebol), MLB (beisebol) ou NHL (hóquei no gelo). Embora com ‘protocolos’ diferentes, o vídeo-árbitro atua à frente dos adeptos, com as imagens a serem exibidas nos estádios e pavilhões. No caso do futebol americano, acontece algo semelhante ao que se verifica no râguebi: os árbitros informam todos os espectadores da decisão e explicam os motivos que os levaram a tomá-la. Para já, Rosetti não coloca essa hipótese...