No outro encontro do dia, Rui Costa, também da associação do Porto, vai arbitrar a receção do Moreirense ao Vitória de Setúbal, com inicio marcado para as 19 horas.

Vasco Santos foi nomeado para dirigir o encontro entre o lanterna-vermelha Estoril e o líder FC Porto (21 horas), da 18.ª jornada da Liga NOS, informou esta segunda-feira o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Este será o segundo encontro dos dragões que o árbitro da associação do Porto arbitra esta temporada, depois de ter estado na igualdade a zero com o Leixões, na Taça da Liga, sendo que ainda não se cruzou em 2017/18 com os canarinhos.

Autor: Lusa