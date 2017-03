Continuar a ler

Antes, o Cova da Piedade adiantou-se no marcador aos 11 minutos, por Miguel Ângelo, mas Kwame N'Sor empatou aos 35'.A equipa da casa terminou a partida com dificuldades, acabando por ganhar um ponto perante os seus adeptos, insatisfeitos com o facto de o conjunto de Almada não vencer em casa desde o dia 4 de dezembro do ano passado, data em que bateu o Gil Vicente por 1-0.A equipa almadense marcou cedo, aos 11 minutos. Canto marcado na esquerda por Luís Silva, com o defesa central Miguel Ângelo a antecipar-se à defesa madeirense e a bater, de cabeça, o veterano guarda-redes brasileiro Nilson.O Cova da Piedade estava por cima e, aos 21 minutos, o veloz extremo brasileiro Dieguinho, numa fulgurante arrancada, semeou o pânico na defesa do União, mas o remate final tabelou nas pernas de um defensor adversário e a bola perdeu-se pela linha de fundo.Mas o União da Madeira começou, gradualmente, a equilibrar a partida, saindo muito bem para o contra-ataque. Luís Tinoco, num oportuno remate de fora da área, fez a bola passar a escassos centímetros da baliza defendida por Pedro Alves.E foi através de mais um contra-ataque que o conjunto forasteiro chegou à igualdade, aos 35 minutos. Cruzamento largo da esquerda do mesmo Tinoco, com a bola a sobrevoar a defesa piedense até chegar à cabeça do avançado ganês Kwame N'Sor, o qual não se fez rogado e cabeceou para o empate, perante a passividade do lateral-esquerdo Evaldo, que ficou a olhar para a bola.Com um estilo de jogo muito lento e previsível, o Cova da Piedade não conseguia provocar desequilíbrios junto da defesa madeirense, enquanto o União utilizava bem a cartilha do contra-ataque.Aos 66 minutos, a turma insular desperdiçou uma soberana oportunidade de golo. O ponta de lança Kwame N'Sor escapou-se pela direita e isolou com uma excelente assistência o companheiro Flávio Silva que, completamente isolado frente a Pedro Alves, tocou por cima da barra.Nos últimos minutos valeu ao Cova da Piedade a inspiração e concentração do guarda-redes Pedro Alves, que defendeu um penálti apontado por Tinoco com uma magnífica estirada a desviar o esférico para canto.No minuto seguinte, Pedro Alves saiu muito bem aos pés do avançado madeirense Roniel, que surgiu sozinho descaído sobre a esquerda mas não conseguiu contornar o guarda-redes piedense.O empate acabou por ser o mal menor para a equipa anfitriã, que continua a afundar-se na tabela classificativa, estando cada vez mais próxima dos lugares que prefiguram a despromoção.Jogo realizado no Estádio José Martins Vieira, na Cova da Piedade, em Almada.Cova da Piedade-U. Madeira: 1-1Ao intervalo: 1-11-0, Miguel Ângelo, 11'1-1, Kwame N'Sor, 35'Pedro Alves, Adilson, Miguel Ângelo, Bruno Sapo (Danielson, 75'), Evaldo, Soares, Luís Silva (Irobiso, 72'), Robson, Filipe Godinho (Siaka Bamba, 72'), Dieguinho e Rui VarelaGuilherme Oliveira, Danielson, Carlos Alves, Siaka Bamba, Silas, Yi Chen e IrobisoJoão BarbosaNilson, Tiago Moreira, Kusunga, Tiago Ferreira, Luís Tinoco, Ryan Ramos, Cedric (Roniel, 72'), Luís Carlos (Nuno Viveiros, 57'), Mica, Flávio Silva (Luan, 81') e Kwame N'SorTony Batista, Allef Nunes, Nuno Viveiros, Roniel, Nduwarugira, Luan Santos e Gian MartinsJorge CasquilhaJorge Sousa (AF Porto)Cartão amarelo para Cédric (69 minutos), Miguel Ângelo (79'), Ryan Ramos (83') e Irobiso (90'+2)cerca de 500 espetadores