Sem grandes dificuldades, o Fafe assumiu o controlo da partida desde o apito inicial e não tardou muito a inaugurar o marcador.Com apenas três minutos disputados, Samu fez uma excelente jogada individual, desviou um defesa do Sporting B e atirou, com o pé esquerdo, para dentro da baliza de Pedro Silva.Os leões tentaram contrariar essa supremacia, mas sem sucesso, permitindo, desse modo, a que a formação de Fafe, a jogar em casa emprestada em Amarante, aumentasse a vantagem.Aos 16 minutos, após um livre marcado por Samu para dentro da área, o central Dmytro Lytvyn apareceu oportuno cabeceando para o segundo golo.No segundo tempo, o Sporting B entrou melhor e por diversas vezes esteve perto de reduzir a desvantagem. A oportunidade mais flagrante acabou por acontecer aos 68 minutos quando Aouacheria tentou fazer um chapéu ao guarda-redes fafense, mas a bola acabou por sair ligeiramente ao lado.O Fafe passou os últimos 45 minutos a gerir o resultado e isso acabou por ser o suficiente para garantir a conquista dos três pontos.A poucos minutos do final, o técnico do Fafe, Tonau, fez ainda entrar o reforço Edmund Hottor, que se estreou ao serviço do clube em jogos oficiais.Ao intervalo: 2-0.1-0, Samu, 03 minutos.2-0, Dmytro Lytvyn, 16'.Ricardo Fernandes, Vasco Cruz, Materazzi, Dmytro Lytvyn, Reinildo, André, Landinho, Digas, Samu (Edmund Hottor, 88'), Evandro (Pedro Pereira, 57') e Allan (Sarkic, 78').(Suplentes: Marçal, Silvestre, Sarkic, João Pedro, Pedro Pereira, Edmund Hottor e Carvalho).Treinador: Tonau.Pedro Silva, Empis, Kiki, Ivanilno Fernandes, Abdu Conté, Aouacheria (David Sualehe, 71'), Pedro Delgado, Gelson Dala (Leonardo Ruiz, 56'), Budag, Ary Papel e Ronaldo Tavares (Fábio Martins, 46').(Suplentes: Stojkovic, Bubacar Djaló, Ricardo Almeida, David Sualehe, Leonardo Ruiz, Fábio Martins e Jovane).Treinador: João de Deus.Carlos Macedo (AF Braga).Nada a assinalar.Cerca de 600 espetadores.