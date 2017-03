Continuar a ler

A partida iniciou-se equilibrada, com as duas equipas a conseguirem criar lances de perigo junto das balizas adversárias, ainda assim sem eficácia.



O lance mais perigoso acabou por acontecer já bem perto do intervalo, numa altura em que o Desp. Aves tentava a todo o custo desfazer o 'nulo'. João Pedro, com um pontapé forte, atirou a bola à barra da baliza de Marco.



Na segunda parte manteve-se a tendência de equilíbrio e a escassez de lances perigosos, sendo que o Desp. Aves apenas conseguiu resolver o encontro já bem perto do final da partida.



Nelson Pedroso bateu um livre para a área da formação da casa e Tiago Valente, de cabeça, aproveitando uma desatenção da defesa, fez o único golo do encontro, estragando assim a festa de aniversário da formação da casa.



Jogo disputado no Estádio do SC Freamunde

Árbitro: Bruno Paixão (Setúbal)



Freamunde: Marco, Rui Raínho, Luís Pedro, Eridson, Rodolfo, Paulo Grilo, Ivan Perez (Miguel Pedro, 62'), Leandro Pimenta (Rui Sampaio, 72'), Fausto (Sérgio Hipperdinger, 89'), Ekedi e Diogo Valente

Suplentes não utilizados: Dani, Huguinho, Jorge Vilela e Fábio Vieira

Treinador: Ricardo Chéu

Desp. Aves: Quim, João Amorim, Tiago Valente, João Pedro, Nélson, Pedró, Luís Alberto (Tarcísio, 46'), Ericson, Erivaldo (Caetano, 58'), Guedes e Balogum (Luís Barry, 76')

Suplentes não utilizados: Marco Pinto, Xandão, Leandro Souza e Renato Reis

Treinador: José Mota



Ao intervalo: 0-0

Marcador: Tiago Valente (88')

Ação disciplinar: cartão amarelo para: Rui Raínho (65'), Luís Pedro (69'), Tarcísio (77'), Tiago Valente (80'), Guedes (82'), Paulo Grilo (87')



Um golo de Tiago Valente, perto do final do encontro, deu este domingo ao Desp. Aves uma vitória tangencial no terreno do Freamunde, em jogo da 33.ª jornada da 2.ª liga.O Desp. Aves consolidou o 2.º lugar, mantendo-se bem posicionado para a subida à Liga NOS, enquanto o Freamunde, no dia do 84.º aniversário, sofreu a sua terceira derrota consecutiva, complicando as contas para fugir aos lugares de despromoção.

Autor: Lusa