Com Carlos Manuel também lesionado, se Tiago Moreira não recuperar, Jorge Casquilha pode optar por adaptar Kusunga à posição, pois o central já fez alguns jogos como defesa direito na temporada passada com Norton de Matos.



Outra solução é a estreia do reforço de inverno, Thiago Ennes. Este brasileiro nunca foi chamado por Casquilha, desde que chegou à Madeira.



O extremo Luís Carlos já se treinou sem limitações e pode vir a ser opção para a partida de domingo. De fora por lesão continua o médio ofensivo Breitner.



O plantel do U. Madeira cumpriu esta sexta-feira uma sessão de trabalho na qual o lateral direito Tiago Moreira esteve ausente. O defesa lesionou-se na véspera, contraindo uma entorse no tornozelo direito e está em dúvida para o embate frente aos fafenses.Só no sábado, no treino que está agendado para as 10 horas, no complexo unionista, o futebolista fará um teste para aquilatar se poderá dar o contributo à equipa.

Autor: João Manuel Fernandes