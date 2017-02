Continuar a ler

Com este empate, o Fafe segue na 15.ª posição, com 32 pontos, enquanto o Leixões caiu para o 20.º e antepenúltimo lugar, com 30.Derrotadas na última jornada, ambas as equipas procuraram fazer pela vida numa etapa inicial, na qual o Fafe foi o mais bem sucedido, uma vez que a sua estratégia assentava na tentativa de conter os locais.Depois do intervalo e após Daniel Kenedy mexer na equipa de Matosinhos, os golos finalmente apareceram, primeiro para os locais, com Rui Cardoso a lançar na direita Miguel Ângelo (71'), que marcou à saída de Ricardo Fernandes.A pronta reação dos minhotos trouxe problemas aos leixonenses, cuja vantagem durou apenas sete minutos, depois do também suplente Pedro Pereira aproveitar uma falha coletiva na defesa para repor a igualdade.O Leixões tentou chegar ao triunfo para fugir aos últimos lugares, mas teve pela frente o guarda-redes Ricardo Fernandes.Jogo no Estádio do Mar, em MatosinhosÁrbitro: Anzhony Rodrigues (Madeira)Assis, Jorge Silva, André Teixeira, Wellington, João Lucas, Salvador, Abalo (Rui Cardoso, 69'), Bruno Lamas (Tino, 68'), Fatai (Miguel Ângelo, 60'), Fati e PorcellisSuplentes não utilizados: Nuno Pereira, Ludovic, Bruno China e KhalifaTreinador: Daniel KenedyRicardo Fernandes, Vasco Cruz, Materazzi, Lytvyn, João Pedro, Landinho, Silvestre (Edmund Hottor, 66'), Samu (Sarkic, 75'), Digas (Pedro Pereira, 64'), Evandro Brandão e Alan JúniorSuplentes não utilizados: Marçal, João Nogueira, Borges e CarvalhoTreinador: Tonau.Ação disciplinar: Cartão amarelo para Porcellis (17'), Bruno Lamas (20'), Samu (43'), Miguel Ângelo (72'), Pedro Pereira (90'+3) e Edmund Hottor (90'+5)Ao intervalo: 0-0.Marcadores: Miguel Ângelo (71'); Pedro Pereira (78')Assistência: cerca de 1.100 espetadores.