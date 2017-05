Continuar a ler

Joca inaugurou o marcador aos 52 minutos, mas Rafael Leão empatou aos 90, numa partida em que os bracarenses foram quase sempre melhores, diante de uns desgarrados 'leões' que tiveram dificuldade em adaptar-se a um pouco habitual 3x5x2.Apesar da frustração final, o Sp. Braga B fez uma excelente temporada, potenciando vários jogadores, como Artur Jorge ou Xeka, e promovendo ainda o treinador Abel Ferreira.O Sporting B podia ter inaugurado o marcador aos 10 minutos, com Leonardo Ruiz, já na pequena área, a cabecear por cima, mas depois desse lance os minhotos tomaram conta do jogo.A toada manteve-se no início da segunda parte, pelo que o golo de Joca, aos 52 minutos, surgiu com naturalidade: Martínez 'descobriu' Ogana, que desviou para a baliza, Stojkovic ainda a sacudiu sobre a linha de golo, mas Joca fez a recarga vitoriosa, tornando-se no melhor marcador da equipa, com 12 golos.Depois de mudar para 4x3x3 com a primeira substituição, o Sporting B melhorou quase de imediato e, pouco depois, podia mesmo ter empatado, mas Leonardo Ruiz, isolado por Aouacheria, perdeu demasiado tempo e permitiu o corte de Queirós (67).Mas durou pouco esse maior fulgor dos leões, o Sp. Braga B voltou a estar por cima e podia ter 'matado' o jogo aos 81 minutos, mas Martínez falhou na cara de Stojkovic.João Aroso demorou muito a mexer na equipa e, quando parecia ter o jogo controlado, o Sporting Braga B permitiu o empate aos 90 minutos, com Rafael Leão, de cabeça, a desviar para o fundo da baliza, após um livre da esquerda.Sporting de Braga B-Sporting B, 1-1.0-0.1-0, Joca, 52 minutos.1-1, Rafael Leão, 90.Tiago Pereira, Anthony D'Alberto, Inácio, Queirós, Simão, Loum, Jordão, Martínez (Trincão, 90+1), Joca (Edelino Ié, 88), Leandro (Rúben Alves, 63) e Ogana.Suplentes: Harillo, Pedro Matos, Edelino Ié, Trincão, De Kong, Rúben Alves e Midana.Treinador: João Aroso.Stojkovic, Fidel Escobar, Kiki, Ivanildo Fernandes, Bubacar, Edu, Guima, Aouacheria, Diogo Nunes (David Sualehe, 72), Ronaldo (Elói, 60) e Leonardo Ruiz (Rafael Leão, 68).Suplentes: Diogo Sousa, Elou, Guilherme, David Sualehe, Elves, Leão e Fábio Martins.Treinador: Luís Martins.Pedro Vilaça (Associação de Futebol de Viana do Castelo).cartão amarelo para Kiki (60).cerca de 800 espetadores.