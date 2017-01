Continuar a ler

Durante toda a primeira parte o Sporting da Covilhã foi a única equipa a procurar o golo, e a consegui-lo.Os serranos jogavam em posse e com as linhas subidas, frente a uma formação algarvia lenta, sem intensidade e que quase sempre se limitou a esperar por uma oportunidade para surpreender no contra-ataque.Desde cedo que os leões da serra criaram perigo junto da baliza do Olhanense, mas Chaby, Medarious e Erivelto acabaram por não conseguir acertar no alvo.Aos 20 minutos, na sequência de um canto apontado por Gilberto, Mike serviu Erivelto e o reforço brasileiro inaugurou o marcador, de cabeça.Até ao descanso a turma de Filipe Gouveia continuou a criar oportunidades, mas nem Zé Pedro, Mike, Erivelto ou Diarra o conseguiram. O Olhanense apenas fez um remate, por Sori Mané (35'), sem perigo.No reatamento o Sporting da Covilhã aumentou a contagem, novamente de bola parada. Gilberto bateu o canto, Zé Pedro não chegou à bola, mas Joel, ao segundo poste, cabeceou para o fundo das redes.Ao minuto 63, Erivelto, na cara de Skowron, teve o golo nos pés, mas o guardião defendeu por instinto.O Olhanense reagiu por Jorman (67'), que rematou forte, mas Igor Rodrigues agarrou, e foram os serranos que tiveram nova ocasião flagrante para marcar, só que Skowrow esticou-se e defendeu com uma palmada a investida de Onyeka (75').Aos 80 minutos, o guardião polaco voltou a dar nas vistas, quando travou o remate de Harramiz, mas ao minuto 88 não conseguiu impedir o terceiro, marcado por Onyeka que, solicitado por Medarious, só teve de encostar o pé.Ainda antes do apito final Skowrow voltou a fazer nova defesa, a impedir o tento de Pintassilgo.Sporting da Covilhã-Olhanense, 3-0.Ao intervalo:1-0.1-0, Erivelto, 20 minutos.2-0, Joel, 56 minutos.3-0, Onyeka, 88 minutos.Igor Rodrigues, Gilberto, Zé Pedro, Joel, Mike, Djikine, Diarra (Prince, 60), Chaby (Pintassilgo, 83), Medarious, Harramiz e Erivelto (Onyeka, 71).Suplentes: Hugo Marques, Diogo Gaspar, Prince, Ponde, Pintassilgo, Sambinha, Onyeka.Treinador: Filipe Gouveia.Skowron, Coubronne, Paulão (Kiki, 79), Olivier, Hélder Cabral, Edgar Abreu (Doudou, 58), Sori Mané, H'Maidat (Gerevini, 69), Gonzalez, Jorman, Cissé.Suplentes: Rodolfo, Pedro Eira, Doudou, Carlos, Duque, Kiki, Gerevini.Treinador: Bruno Baltazar.Hélder Malheiro (AF Lisboa).Cartão amarelo a Paulão (27), Diarra (46), Cissé (63), Prince (75), Geverini (77), Onyeka (78), Harramiz (81), Coubronne (84).Cerca de 250 espetadores.