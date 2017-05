Continuar a ler

Os minhotos terminaram a época na 11.ª posição, com 60 pontos, e uma série de 15 jogos consecutivos sem derrotas em casa (14 triunfos e um empate), ao passo que a turma de Hélder Cristóvão, expulso do banco aos 90+3 minutos, cotou-se como a melhor equipa B da prova, com um quarto lugar (63 pontos), apesar dos dois desaires consecutivos a acabar.Os encarnados entraram melhor e enviaram os primeiros avisos à baliza vitoriana num cabeceamento por cima de João Escoval, aos 11 minutos, e num remate de João Félix, aos 13, inaugurando o marcador na altura em que o Vitória B se começava a soltar, com Jota a colocar a bola a meia altura sobre Miguel Oliveira, ao minuto 29.Os vimaranenses reagiram prontamente e, depois de terem ameaçado o golo num cabeceamento de Bruno Mendes e numa recarga falhada de Kiko, aos 34 minutos, igualaram aos 36, num lance confuso na área do Benfica B, com Castro a bater Zlobin com um remate frouxo, junto à pequena área.As águias voltaram à liderança do marcador no primeiro lance digno de registo do segundo tempo, com João Félix a ser derrubado pelo guardião Miguel Oliveira no interior da área vitoriana, aos 53 minutos, e a converter a grande penalidade, aos 55.Os vimaranenses ficaram reduzidos a 10 elementos aos 59 minutos, quando Kiko agrediu João Félix no meio-campo e viu o cartão vermelho direto, e o Benfica B quase fez o terceiro golo aos 66 minutos, quando Dálcio atirou por cima em frente à baliza, aos 66.Os anfitriões restabeleceram o empate aos 76 minutos, quando o recém-entrado Haman enquadrou-se com a baliza, à entrada da área, e desferiu um remate forte ao ângulo inferior esquerdo da baliza e, depois de Jota ter falhado uma ocasião para os encarnados, aos 83, concretizaram a reviravolta, na sequência de uma grande penalidade, cometida sobre Castro.O próprio médio vitoriano falhou o castigo máximo e a primeira recarga, com a bola a sobrar para a segunda recarga, de Haman, que ressaltou num defesa benfiquista para a emenda decisiva de Bruno Mendes, aos 88 minutos.Vitória de Guimarães B-Benfica B, 3-2.1-1.0-1, Jota, 29 minutos.1-1, Castro, 36.1-2, João Félix, 55 (grande penalidade).2-2, Haman, 75.3-2, Bruno Mendes, 88.Miguel Oliveira, João Correia, Denis Duarte, Marcos Valente, Vigário (Rui Gomes, 72), Kiko, Joseph, Castro, Haashim Domingo (Haman, 66), Tyler Boyd (Mimito, 76) e Bruno Mendes.Suplentes: André, Ricardo Carvalho, Al Musrati, Mimito, Sérgio Ribeiro, Rui Gomes e Haman.Treinador: Vítor Campelos.Zlobin, Simón Ramirez (Igor Rocha, 89), Hélder Baldé, João Escoval, Luquinhas, Mendes (Saponjic, 77), Pipo, Dálcio, João Félix, Jota (Tiago Dias, 85) e Heriberto.Suplentes: André Ferreira, Nuno Gonçalves, Jorginho, Filipe Soares, Tiago Dias, Saponjic e Igor Rocha.Treinador: Hélder Cristóvão.Carlos Macedo (AF Braga).Cartão amarelo para Dálcio (50), Miguel Oliveira (53), Mendes (71) e João Félix (84). Cartão vermelho direto para Kiko (59). Hélder Cristóvão, treinador do Benfica B, expulso do banco de suplentes (90+3).cerca de 2.000 espetadores.