Este foi o último embate do 1860 Munique em solo português uma vez que a comitiva germânica regressa na sexta-feira à Alemanha.



Durante o estágio de mais de duas semanas em Tróia, o 1860 Munique venceu ainda o Sporting B (3-0) e o Real Massamá (3-0), tendo empatado (0-0) o desafio com o primodivisionário Vitória de Setúbal.



O arranque oficial de Vítor Pereira - que assinou por ano e meio - à frente do 14.º classificado da segunda divisão alemã está marcado para o próximo dia 27, diante do Greuther Furth. O conjunto de Munique tem 16 pontos em 17 jornadas e está somente dois pontos acima dos lugares de descida.



A equipa do 1860 Munique, treinada pelo português Vítor Pereira, venceu esta quinta-feira, por 1-0, o Cova da Piedade, da Segunda Liga, num jogo treino disputado em Tróia, onde a formação alemã está a estagiar.O encontro só ficou decidido à passagem dos 84 minutos, quando o avançado montenegrino Stefan Mugosa fez o golo solitário do jogo, na sequência de um remate colocado dentro da grande área do conjunto da Margem Sul.

Autor: Lusa