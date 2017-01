19h17 - Com esta igualdade, os conquistadores continuam a depender apenas de si próprios, enquanto os castores estão fora da competição, depois da derrota na Luz e do empate na cidade-berço. Independentemente do resultado do Benfica-Vizela, uma vitória da equipa de Pedro Martins na derradeira jornada do Grupo B vale-lhe um bilhete para a 'final four' da Taça CT, que se disputa no Algarve.



19h12 - O encontro termina com uma igualdade que as duas equipas acabaram por justificar. O P. Ferreira pelo que fez nos primeiros 60 minutos do encontro, fruto de um futebol mais esclarecido, mais pragmático, sem rodriguinhos. Esse foi até esse momento o principal problema dos conquistadores, que acertaram na baliza contrária pela primeira vez aos 57 minutos. A partir daí, e sobretudo após as entradas de Hurtado e Soares, o encontro mudou de figura. Era como se a equipa de Pedro Martins tivesse ligado o turbo. Até Marega passou a parecer outro jogador. À medida que os minutos iam passando, os vimaranenses acentuaram a pressão e marcaram 2 golos, que até poderiam ter sido mais.





Continuar a ler

19h09 - Mário Felgueiras marca o último livre do encontro e Tiago Martins apita pela última vez.90'+3 - Os vimaranenses ainda não estão satisfeitos. Cruzamento de Hurtado para o cabeceamento de, à figura de Mário Felgueiras.90'+2 -V. Guimarães restabelece a igualdade, por intermédio de Zungu. Livre do lado direito, batido por Hurtado, com Marega a amortecer para o médio que, parou o esférico e bateu de pé direito para o fundo da baliza.90'+1 - P. Ferreira reduzido a 10 elementos. Bruno Santos vê o segundo cartão amarelo e consequente vermelho. Uma falta inevitável. Hurtado ia por ali fora e prometia fazer miséria.90' - Tiago Martins dá maisaté ao apito definitivo.89' - Remate forte de pé direito de, para defesa atenta de Miguel Silva.87' -simula penálti e Tiago Martins brianda-o com uma cartolina amarela. Antes, Mário Felgueiras mostrara coragem, ao sair a punhos e a evitar o cabeceamento de Marega, que poderia ser letal.85' - Última substituição na equipa do P. Ferreira.ocupa o lugar de Mateus.79' - Na resposta, boa iniciativa depelo lado esquerdo, a passar por diversas adversários e a rematar cruzado, perigoso para a baliza de Mário Felgueiras.78' - Lance perigoso, com atraso tardio de Prince para. O guardião do V. Guimarães teve que aplicar-se para evitar a emenda de Gleison que saiu maltratado do lance.76' - Acentua-se a. Dois cantos consecutivos e o P. Ferreira a tirar a bola como pode da zona de decisão.75' - Grande defesa de, a negar o golo a Hurtado, após uma jogada fantástica de Soares pelo lado esquerdo e um passe de morte para o peruano.73' - Cartão amarelo para, por carga dura sobre Hurtado.73' - Segunda alteração na equipa do P. Ferreira, com a entrada de, que regressa de lesão, para o lugar de Pedrinho.72' - Bruno Santos cruza da esquerda para o remate acrobático de, que falha o alvo.70' -volta a cair por terra, agora na sequência de um remate violento de Zungu, que lhe acertou em cheio na cabeça.68' -insiste, após assistência de Soares, mas o remate sai muito por alto.65' - Mexe Vasco Seabra pela primeira vez:entra para o lugar de Ivo.64' - Jogo interrompido para que, ambos do P. Ferreira, possam ser assistidos.62' - Mais um pontapé de canto do lado direito e mais um cabeceamento perigosíssimo para a baliza pacense. Desta feita, foi Soares a falhar o alvo por muito pouco.60' -das alterações promovidas por Pedro Martins foi imediato. Os conquistadores aceleraram o jogo e passaram a aparecer com mais homens junto da baliza do P. Ferreira.59' -Teixeira, na sequência de um pontapé de canto da direita, reduz a diferença, com um pontapé à meia volta. Muito forte, indefensável para Felgueiras. Soares decisivo, ao amortecer o57' - Primeiro remate do V. Guimarães enquadrado com a baliza. Cabeceamento deà figura de Mário Felgueiras.55' - Pedro Martins não está satisfeito com o desenrolar dos acontecimentos e promove duas substituições de uma assentada: Entrampara os lugares de Raphinha e Tozé.55' -: mais rematador o P. Ferreira (9 remates contra 6 do V. Guimarães).54' -falha o cabeceamento na pequena área do V. Guimarães. Esteve à vista o terceiro dos castores.48' -Mateus, na sequência de um pontapé de canto, do lado esquerdo, transformado por Pedrinho, saltou mais alto do que toda a defensiva contrária e cabeceou para o fundo da baliza.46' - P. Ferreira entra ao ataque.ensaia o remate de longe. Miguel Silva segura à segundo, o 'tiro' que saiu à figura.18h18 -18h16 - As equipas do V. Guimarães e de arbitragem já se encontram no relvado. Falta o P. Ferreira.18h02 - Ademonstrada, durante os primeiros 45 minutos, acaba por justificar a vantagem do P. Ferreira ao intervalo. O V. Guimarães complicou demasiado e, diga-se, à exceção do livre de Tozé sobre a barra da baliza de Mário Felgueiras, não criou qualquer oportunidade de golo.45' -dá mais 2 minutos, para compensar o tempo perdido.45' - Livre para o V. Guimarães, em zona central, próximo da área do P. Ferreira. Remate de pé direito denão saiu longe da barra da baliza de Mário Felgueiras.43' -'amarelado', por empurrar Tozé pelas costas, quando este invadia o meio-campo contrário.41' - Livre lateral, da direita, cobrado por, com a defesa do P. Ferreira a afastar o perigo.40' - Cartão amarelo para, por travar arrancada de João Aurélio.34' - Remate de meia distância de. Muito por alto.30' - Ré claramente um jogador em sub-rendimento na equipa do V. Guimarães. Sucedem-se as bolas perdidas e os passes errados. Aliás, os conquistadores têm-se falhado muito mais passes e, em consequência disso, têm-se mostrado mais faltosos.25' - Remate de meia distância de, com a muralha defensiva do P. Ferreira a ceder pontapé de canto, do qual nada resulta. Moreno é surpreendido em posição de fora-de-jogo.22' -surge isolado perante Mário Felgueiras, mas a posição era irregular e o jogo foi interrompido. Cruzamento de Tozé merecia melhor sorte.19' - Méritos partilhados no golo dos castores, entre Gleison e, que rematou forte de pé esquerdo, para defesa incompleta, para a frente, de Miguel Silva. Na recarga, o brasileiro acreditou e... foi feliz.18' -. Gleison, com um remate rasteiro de pé esquerdo, coloca a equipa visitante em vantagem.14' - Boa iniciativa de, com péssimo cruzamento, por cima da baliza de Mário Felgueiras, quando tinha vários companheiros na grande área.13' - Azar de, que teve neste encontro da Taça CTT, frente ao P. Ferreira, apenas a segunda oportunidade como titular na equipa de Pedro Martins.12' - Franci não recuperou dos problemas físicos. Ainda voltou ao terreno de jogo, mas acabou por ser substituído por9' -tenta surpreender de muito longe, mas o disparo sai muito por alto.8' - Jogo interrompido para quereceba assistência médica.5' - Livre lateral favorável aos homens da casa.pacense.17h18 -nas bancadas do Estádio Dom Afonso Henriques.17h15 -17h10 - Faltam cinco minutos para o início do encontro.17h06 - Sãono lado dos castores: João Pinho, Marco Baixinho, Whelton, Christian, Tang Shi, Filipe Ferreira e André Sousa.17h02 - No que diz respeito ao P. Ferreira,escalou: Mário Felgueiras; Francisco Afonso, Pedro Monteiro, Miguel Vieira e Bruno Santos; Vasco Rocha, Mateus e Pedrinho; Gleison, Ivo Rodrigues e Minhoca.17h00 - O técnico vimaranense terá ainda noDouglas, Paulo Henrique, Alex, Hurtado, Soares, João Aurélio e Xande Silva.16h55 -escalou a seguinte equipa: Miguel Silva; Joseph, Moreno, Prince e Ruben Ferreira; Franci e Zungu; Marega Tozé e Raphinha; Teixeira.16h55 - Já são conhecidos osde V. Guimarães e P. Ferreira.A confirmar-se este onze, o treinador dos castores terá ainda como opções de banco: João Pinho, Bruno Santos, Marco Baixinho, Minhoca, André Sousa, Christian e Tang ShiMário Felgueiras; Chico, Pedro Monteiro, Miguel Vieira e Filipe Ferreira; Mateus, Vasco Rocha, Pedrinho e Gleison; Ivo Rodrigues e Welthon.Miguel Silva; João Aurélio, Moreno, Prince e Rúben Ferreira; Mbemba, Zungu e Tozé; Raphinha, Teixeira e MaregaApesar das naturais incógnitas, é previsível que Pedro Martins e Vasco Seabra apresentem os seguintes onzes iniciais, respetivamente:V. Guimarães e P. Ferreira defrontam-se, esta tarde, no Estádio D. Afonso Henriques, separados por 3 pontos na classificação do Grupo D. Os vitorianos venceram em Vizela, na 1ª jornada, enquanto os castores saíram derrotados na deslocação ao Estádio da Luz.Em caso de derrota, o P. Ferreira fica imediatamente afastado da discussão pelo apuramento. Quanto ao V. Guimarães, caso ganhe, mantém intactas as suas aspirações, discutindo a qualificação com o Benfica, na derradeira jornada, no Minho.Do lado do V. Guimarães, Pedro Martins recordou que a sua equipa tem como objetivo atingir a 'final four' da Taça CTT: "Como dissemos desde o início, gostaríamos de estar no Algarve."Mesmo tendo a vontade de estar na fase decisiva da competição, o treinador dos vitorianos não vai deixar de gerir o plantel no jogo desta tarde. O próprio Pedro Martins garantiu que vai apresentar uma equipa que vai incluir habituais titulares e jogadores menos utilizados.Um dos que vai entrar em campo de início é Marega. O extremo emprestado pelo FC Porto vai partir em breve para a CAN, mas não deixará de ser opção para este jogo… e quem sabe para a receção ao Benfica, para o campeonato. " Marega vai jogar neste jogo. A partir daí já não posso dizer mais nada. Está disponível para o P. Ferreira e depois se verá o que podemos fazer."Mesmo sendo o melhor marcador dos vitorianos, com 10 golos (todos na Liga), Marega não acerta com as balizas adversárias há mais de dois meses. Há 6 jogos que está em branco.Welthon é a grande referência ofensiva do Paços de Ferreira, somando 8 golos (5 no campeonato, 2 na Taça da Liga e 1 na Taça de Portugal).Do lado do Paços de Ferreira, Vasco Seabra também vai promover alterações, mas os jogadores que forem chamados têm a plena confiança do treinador: "Jogarão os que nos dão mais garantias para aquele jogo e sei que estarão com o maior nível de força e entusiasmo. Vão colocar em campo as nossas ideias e jogar para ganhar."Nas balizas vão estar Miguel Silva e Mário Felgueiras, substituindo os habituais titulares Douglas e Rafael Defendi, respetivamente. Dois portugueses no lugar de dois brasileiros.Em temos de favoritismo, o técnico dos castores reparte esse estatuto pelas duas equipas, lembrando que vai a Guimarães para vencer: "Partimos o favoritismo em 50/50 e posso garantir que estamos com vontade de ganhar, mesmo sabendo que vamos defrontar uma excelente equipa."Os dois treinadores debatem-se com algumas limitações em termos de lesões para este jogo. Pedro Martins não pode contar com Bruno Gaspar e Rafael Miranda, enquanto Vasco Seabra está sem Rabiola, Cícero e Paulo Henrique.Aliás, as ausências de Rabiola e Cícero levaram o treinador Vasco Seabra a ponderar ir ao mercado para reforçar o sector atacante: "Temos de encontrar soluções para aí."As duas equipas já se defrontaram por uma vez na presente época, para o campeonato. O triunfo foi para o V. Guimarães, por 5-3, num dos jogos mais intensos desta temporada.O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou para este jogo Tiago Martins. O juiz de Lisboa vai estrear-se em jogos do V. Guimarães, tendo já dirigido um encontro do P. Ferreira.