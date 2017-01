Continuar a ler

Já Vukcevic está recuperado da gripe que o afastou do último jogo [Marítimo, da Taça da Liga], mas não foi chamado e a sua ausência foi considerada "um não assunto" pelo técnico.Crislan também ficou de fora, tal como Djavan, Mauro e Ricardo Ferreira, estes a recuperarem de lesões.Sp. Braga, quarto classificado, com 33 pontos, e Tondela, 18.º e último, com 10, defrontam-se às 20 horas de segunda-feira, no Estádio Municipal de Braga, partida que será arbitrada por Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.Matheus e Marafona.Marcelo Goiano, Baiano, Artur Jorge, Paulinho, Velázquez, Rosic.Xeka, Battaglia, Pedro Tiba.Ricardo Horta, Pedro Santos, Wilson Eduardo, Alan, Rui Fonte, Stojiljkovic, Rodrigo Pinho.