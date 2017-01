Continuar a ler

O jovem brasileiro, que alinhou nos escalões de formação do Flamengo, é visto como um jogador de grande potencial. Começou a jogar no Andorinhas do Rio de Janeiro, seguindo-se o CF do Rio de Janeiro e o Fluminense, onde conquistou alguns títulos nos escalões de formação, antes de ingressar no Flamengo em 2014.



Na temporada passada, foi campeão da Taça São Paulo de juniores, prova que o Flamengo não conquistava desde 2007.

O União da Madeira oficializou este domingo a contratação do lateral direito brasileiro Thiago Ennes, que chega por empréstimo do Flamengo.Thiago Ennes, de 20 anos, antes de rumar ao União da Madeira, por empréstimo de época e meia, renovou contrato com o clube brasileiro até fevereiro de 2019.

