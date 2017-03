O Belenenses pode ir a votos mais cedo do que o planeado. As eleições estão marcadas para outubro, mas Record sabe que a direção liderada por Patrick Morais de Carvalho vai propor aos sócios a antecipação do ato eleitoral – em princípio para junho – na assembleia geral a realizar no próximo dia 17 e cuja convocatória será conhecida esta sexta-feira.

De acordo com fonte próxima da direção dos azuis, esta proposta prende-se com o facto de estarem em curso dois processos que opõem o clube à SAD, os quais só deverão ter decisões finais a partir do próximo mês de julho. O primeiro a conhecer uma decisão será o que se refere à conta-corrente entre o clube e a SAD. Prevê-se que a sentença seja pronunciada em julho. No segundo, que opõe o clube à Codecity liderada por Rui Pedro Soares e que visa a reaquisição do direito de recompra da SAD, o epílogo só deverá acontecer em outubro ou novembro.

Patrick Morais de Carvalho visa assim a estabilidade diretiva na altura de todas as decisões. O atual líder pretende que na janela para a recompra da Sociedade – entre outubro e janeiro de 2018 – exista uma direção já eleita e com plenos poderes para se concentrar apenas no objetivo de reaver (ou não) o futebol profissional. Caso a antecipação das eleições seja aprovada, Record sabe que a direção e restantes órgãos sociais assumirão a gestão até ao ato eleitoral, apesar de terem de apresentar a demissão.



Posição de Patrick e outras listas



Se os sócios do Belenenses desejarem a antecipação do ato eleitoral, admite-se que Patrick Morais de Carvalho apresente a sua recandidatura, apesar de o atual presidente não ter ainda assumido qualquer posição em relação ao assunto. Admite-se, igualmente, que uma ou mais listas possam apresentar-se a sufrágio. Desde logo, terá de se prever a hipótese de algum sócio avançar para comandar os destinos do clube, não estando também fora de causa a possibilidade de ser o próprio Rui Pedro Soares a dar apoio público a outra eventual candidatura. O futuro do Belenenses começa assim a ganhar forma em altura de grandes decisões.

Autor: João Pedro Abecasis