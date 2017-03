Continuar a ler



23' - Gedson Fernandes encontra espaço à entrada da área para o remate de esquerdo, mas falha o alvo. A bola sai ao lado. Mantém-se o empate a um golo.



20' - Nova chance para os encarnados, com a bola a chegar redondinha a Gonçalves, que de pé esquerdo atirou ao lado da baliza defendida por Diogo Santos.



18' - Grande oportunidade para o Benfica, com o remate em jeito de Soares a sair ligeiramente ao lado da baliza portista, após um erro infantil de Madi Queta.



16' - Diogo Queirós corresponde a um livre cobrado por Michael Morais, mas o cabeceamento efetuado sem oposição sai ao lado da baliza de Fábio Duarte.



13' - Michael Morais trabalha bem no flanco direito e remata de pé esquerdo, junto à linha limite da grande área, mas o disparo sai muito por alto.



10' - GOOOOOOLLLLLLOOO! No primeiro lance após o golo portista, João Félix leva a melhor sobre Diogo Dalot, em velocidade, e à saída do guardião Diogo Costa, retabelece a igualdade.



9' - GOOOOOOLLLLLOOOOO! Na transformação de um livre direto, Michael Morais dispara forte, a bola desvia na barreira, e coloca o FC Porto em vantagem!



8' - Filipe Soares avisado pelo árbitro da partida, por falta sobre Moreto Cassamá. Livre para o FC Porto.



Já João Tralhão poderá recorrer aos suplentes: Daniel Azevedo, Rodrigo Borges, Frimpong, Jorge Pereira, Bruno Lourenço, Vinicius Ferreira e Kenedy Có.



João Brandão terá ainda como opções no banco de suplentes: Ricardo Silva, Fábio Borges, Dinghao Yan, Ayoub Oulam, Fali Candé, António Xavier e Mamadu Lamba.



15h00 - Início da partida.



Benfica: Fábio Duarte; Simón Ramírez, Hélder Baldé, Nuno Gonçalves e Ricardo Mangas; Diogo Mendes, Gedson Fernandes e Soares; Diogo Tavares, João Félix e Mesaque Dju.



FC Porto: Diogo Costa; Diogo Dalot, Diogo Queirós, João Lameira e Oleg; Rui Pires, Michael Morais, Moreto Cassamá e Rui Pedro; Paulo Estrela e Madi Queta.



Já são conhecidos os onzes oficiais de FC Porto e Benfica.



Este pode ser pois um ponto de viragem para as equipas treinadas por João Brandão e João Tralhão, com a particularidade deste ser o primeiro encontro após o adeus dos portistas é a qualificação dos encarnados para a 'final four' da Youth League da UEFA.



Numa fase de apuramento do campeão perfeitamente atípica, os dragões ocupam o 8.º e último lugar, com apenas 3 pontos, enquanto as águias seguem na 6.ª posição, a 9 pontos do líder.



FC Porto e Benfica tentam este domingo tirar partido da derrota do Sporting em Guimarães e aproximarem-se dos lugares cimeiros da classificação, agora comandada pelo Belenenses, com 13 pontos.



Boa tarde.

35' - GOOOOOOOLLLLOO! Rui Pedro emenda à boca da baliza um passe de Diogo Dalot, que soube aproveitar uma escorregadela de Ricardo Mangas, que acabou por deixar a bola à disposição do lateral do FC Porto em plena grande área.32' - Oleg remata de muito longe, tentando surpreender o guardião encarnado. A bola sai ao lado.27' - Remate forte de Pedro Estrela, com Fábio Duarte a sentir dificuldades para afastar o esférico pela lina de fundo.