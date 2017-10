Continuar a ler

Segundo foi informado, o clube não tem dívidas ao Estado nem à Segurança Social, mas foi necessário resolver alguns processos pendentes com ex-jogadores, como o caso de César Peixoto, ou com outras instituições, como com o Portimonense, este relativo a Simy, e que acarretaram despesas extras.O presidente Francisco Dias da Silva começou por referir que o Gil Vicente está numa situação difícil, daí a contenção de despesas, mas mostra-se otimista em relação ao futuro.O dirigente aproveitou também para esclarecer os associados do protocolo que recentemente foi assinado entre o clube e a Câmara Municipal de Barcelos, com a autarquia a ceder terrenos que fazem parte do complexo de futura cidade desportiva, e onde já está instalado o Estádio Cidade de Barcelos, para a construção de dois campos de futebol, um relvado e outro de relva sintética."A construção irá começar em breve e serão utilizados pela formação do clube", referiu o presidente, salientando que não quer que "pare por aqui, para bem do desenvolvimento da atividade da formação do Gil Vicente, pois são humilhantes as condições e a forma como trabalha".Relativamente ao "Caso Mateus", Francisco Dias disse estar a acompanhar os processos, mas ainda desconhece quando será dirimida uma decisão final.