Vítor Magalhães destacou que "estas contas resultam de uma gestão apertada, mas rigorosa", revelando expectativa de na próxima época vir a melhorar os resultados."Estamos a começar a consolidar a SAD e a ideia é ir sempre melhorando. Se calhar no próximo ano teremos números diferentes graças a receitas extraordinárias boas [venda de jogadores]. Mas o importante é ter sempre resultados positivos e manter a gestão coerente", disse o presidente do Moreirense.O emblema minhoto, que milita no principal escalão do futebol português, segue atualmente na penúltima posição com seis pontos em nove jogos.O próximo encontro oficial do Moreirense está agendado para sábado, pelas 18:15, em Belém, em jogo da 10.ª jornada.