São estes os jogos dos oitavos de final. Benfica e FC Porto com missões espinhosas, Sporting foi mais feliz e irá receber uma equipa do Campeonato de Portugal, o Vilaverdense. Os jogos estão, para já, marcados para entre os dias 12 e 14 de dezembro.

Ficou também assegurado que haverá pelo menos um emblema do terceiro escalão nos quartos de final: Praiense ou Farense.

Rio Ave-BenficaMarítimo-Cova da PiedadeFC Porto-V. GuimarãesU. Madeira-AvesSporting-VilaverdenseMoreirense-Santa ClaraCaldas-AcadémicaPraiense-Farense14H30: Arranca o sorteioAs 16 equipas ainda prova na Taça de Portugal, incluindo o Benfica, detentor do troféu, conhecem esta tarde os respetivos adversários dos oitavos de final, num sorteio que vai decorrer na Cidade do Futebol, em Oeiras, e que pode seguir aqui em direo.Além dos encarnados, mais sete equipas da Liga NOS, entre as quais FC Porto, Sporting e V. Guimarães, finalista vencido em 2016/17, continuam na luta por um lugar no Jamor no final da temporada.A 2.ª Liga vai ter quatro representantes, nomeadamente o Santa Clara, que deixou pelo caminho o primodivisionário Rio Ave, enquanto o Campeonato de Portugal, terceiro escalão, terá outras tantas equipas.(8): FC Porto, Benfica, Sporting, V. Guimarães, Rio Ave, Aves, Moreirense e Marítimo.(4) - Santa Clara, Académica, U. Madeira e Cova da Piedade.(4) - Farense, Vilaverdense, Praiense e Caldas.