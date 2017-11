O Sindicato de Jogadores lançou o desafio e o Record associa-se ao Projeto Golo que tem por objetivo recolher verbas para ajudar as vítimas dos incêndios que fustigaram o país.

A partir de hoje e até ao fecho da jornada 15, cada golo marcado nos jogos da 1ª Liga valerá 50 euros que serão depositados numa conta solidária. São quatro jornadas em que se espera, naturalmente, que os jogadores contribuam com a sua capacidade finalizadora para elevar ao máximo a quantia que será destinada aos que sofreram com os fogos.

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato, justificou a promoção da iniciativa, observando que "este ano vivemos a maior tragédia da história do país relacionado com incêndios florestais. Como é apanágio do povo português, estamos unidos num momento difícil, de profundo pesar pelas vítimas". Nesse sentido, adiantou, o Sindicato "quer associar às suas intenções um gesto de solidariedade capaz de envolver toda a classe. Desafiamos, por isso, os protagonistas a apoiar esta campanha sem sair de campo. Lutarão pelo seu clube e marcarão por uma causa maior. Portugal conta connosco !"

António Magalhães, diretor do nosso jornal, relevou "o mérito da iniciativa do Sindicato à qual o Record nem por um segundo hesitou em associar-se por imperativo de consciência cívica e espírito solidário. Resta desejar que os jogadores também contribuam com a sua veia goleadora". Desejam-se, pois, muitos golos, a começar já hoje no Belenenses-Chaves