Para além das questões técnico-táticas, Nuno Manta começa a ser reconhecido pela forma como motiva o seu plantel. A ‘velha’ lógica de Mourinho de que os seus jogadores são os melhores é quase seguida à letra por Santa Maria da Feira. Contra o Benfica isso não será exceção. O treinador não quer ninguém a pensar que se vão defrontar o tricampeão nacional e uma equipa que apenas no verão subiu à 1ª Liga.



Um deslize



Longe vão os tempos em que o Feirense era uma presa fácil para os adversários. Na 1ª metade da época foram muitas as derrotas pesadas e que tão cedo os adeptos não quererão recordar: seis golos sofridos com o Sp. Braga, quatro diante de Benfica e FC Porto e três com Nacional, Moreirense e Tondela. Nuno Manta substituiu José Mota, mudou mentalidades e provou, por exemplo, no Dragão (empate 1-1 para a Taça CTT) e em Alvalade (derrota por 2-1) que este ‘novo’ Feirense se pode bater de igual para igual com qualquer adversário. O Benfica é o rival que se segue e, desta vez, o jogo até é no Marcolino de Castro.Nuno Manta deu organização e equilíbrio a um coletivo que raramente vive de individualidades. Os jogos contra FC Porto e Sporting mostraram uma equipa solidária, que não se importa de jogar em função de um adversário mais poderoso, porque assim pode anular mais facilmente os seus pontos fortes. O treinador analisa até à exaustão cada opositor, ao ponto de praticamente dizer que os conhece tão bem como à sua própria equipa. Dentro das quatro linhas, só não consegue controlar todas as ações dos jogadores...

Autor: Ricardo Vasconcelos