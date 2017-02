Os livros mostram que o Estoril tem... quatro vitórias na história diante do Benfica. Por outro lado, as águias venceram 43 encontros e registaram-se 10 empates, mas o ‘problema’ não fica por aqui. É que Gonçalo Brandão e Kléber são os únicos jogadores do atual plantel dos canarinhos que já saborearam uma vitória diante do tricampeão nacional.

O central, de 30 anos, fez nove jogos ante o Benfica e perdeu oito, mas esteve em campo durante três minutos na goleada do Belenenses às águias (4-1), em 2004/05. Por seu turno, Kléber, na altura pelo FC Porto, entrou a... quatro minutos do fim na vitória dos dragões na Luz, por 3-2, em 2011/12.

